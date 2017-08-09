В Украине подорожает алкоголь

Кабмин поднял минимальные розничные и оптовые цены.

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 9 августа, повысил минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольные напитки.

Текстом соответствующего постановления правительства располагают Украинские новости.

Согласно документам, минимальные розничные цены на водку повышены на 14%, или на 9,77 грн - до 79,55 грн/бутылка емкостью 0,5 л.

Размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков повышен таким образом: - на водку и ликеро-водочные изделия - на 14-19,41%; - виски, ром, джин - на 6,5-6,6%; - коньяк (бренди) - на 12,3-29,1%; - вина - на 7,1-13,3%.

Минимальные оптово-отпускные цены на водку повышены из расчета на 1 л чистого спирта на 19,4%, или на 43,67 грн до 268,67 грн.

На коньяк "трехзвездочный" минимальные розничные цены, исходя из таких расчетов, составят 119,46 грн, "четырехзвездочный" - 129,03 грн и "пятизвездочный" - 138,5 за бутылку 0,5 литра.

Кроме того, минимальные цены на сидр, пери (без добавления спирта), напитки брожения, полученные в результате природного брожения фруктовых и ягодных соков с содержанием спирта не более 8,5% установлены на уровне 28,47 грн.

Данное постановление вступает в силу через 10 дней со дня опубликования.