27.07.17 08:013170
10-классник из Николаевской области занял 5 место на Чемпионате мира по Street workout
|09.08.17 16:49
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Юный спортсмен Виталий Мельник из города Вознесенска Николаевской области покоряет мировые масштабы воркаута.
Юный спортсмен Виталий Мельник из города Вознесенска Николаевской области покоряет мировые масштабы воркаута.
Как сообщает издание "Никлайф", несмотря на то, что занимается этим видом спорта он лишь 4 года, парень сумел занять 5-е место на Чемпионате мира по стрит воркауту 2017 (Street Workout Freestyle World Championship 2017), который состоялся в Москве 28 и 29 июля.
В этом турнире по калистенике (методика физической тренировки, в которой используются упражнения с преодолением веса тела тренирующегося) выступили представители 50 стран, среди которых и оказался 15-летний Виталик.
Известно, что с 5 лет парень занимался спортивно-бальными танцами, а с 11 лет активно увлекся воркаутом, в чем неплохо преуспел.