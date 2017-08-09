Николаевский чемпион по плаванию награжден Грамотой Верховной Рады Украины

Сегодня, 9 августа, в администрации Заводского района народный депутат Украины Борис Козырь вручил Грамоту Верховной Рады Украины Евгению Панибратцу, мастеру спорта Украины международного класса по плаванию.

Евгений - участник Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне и 2016 года в Бразилии, чемпионатов мира и Европы 2012-2016 годов. Победитель и призер чемпионата Европы 2016 года в Португалии, чемпионатов и кубков Украины 2010-2017 годов.

Евгений открытый, доброжелательный, целеустремленный парень. Активно участвует в общественной жизни регионального центра «Инваспорт».

Народный депутат Украины Борис Козырь и председатель администрации Заводского района Виктор Дмитрук поблагодарили Евгения за его высокие достижения в спорте, которыми он прославляет на мировой арене наше государство.