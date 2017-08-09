Ученые предполагают, что внутри Юпитера спрятана Суперземля‍

Исследователи космоса после тщательного изучения свежих фотографий с Юпитера, сделанных в ходе своей миссии межпланетной станцией «Юнона» пришли к неожиданному заключению. Ученые предполагают, что внутри газового гиганта вполне может прятаться еще одна планета.

Согласно гипотезе астрономов, планетезималь, ставшая впоследствии планетой Юпитер, во время формирования Солнечной системы притянула к себе гигантский кусок твердой породы. В итоге пока формировался газовый гигант внутри него отдельно формировалась суперземля.

Ученые полагают, что у суперземли даже есть своя атмосфера. Хотя, как там все на самом деле устроено они точно объяснить не могут.

Отмети, что астрономы, придерживающиеся классической науки, скептически относятся к данной гипотезе и считают выдвинутую их коллегами теорию о существовании суперземли внутри Юпитера маловероятной.

Внутри газового гиганта действительно находится каменное тело, но, по мнению скептиков, это не отдельная планета, а ядро Юпитера, окруженное толстым слоем металлического водорода, горячим радиоактивным водородным газом и аммиачными облаками.