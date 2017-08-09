В Украине пересмотрят размер пенсий по инвалидности

В Кабмине хотят пересмотреть размеры пенсий пенсионерам не только по возрасту, но и по инвалидности.

Приоритетной задачей для правительства является пересмотр размера пенсий пенсионерам по инвалидности.

Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева.

«На сегодняшний день мы планируем как приоритетную задачу пересмотреть размеры пенсий пенсионерам не только по возрасту, но и по инвалидности. Потому что все-таки одно дело — это выплата по уходу, другое дело — это пенсия человеку, потерявшему трудоспособность», — сказал он.

Министр также отметил, что нужно изменить систему выплаты по уходу за инвалидами.

«Когда мы говорим о выплатах по уходу, то мы должны понимать, что там есть много вопросов. Почему эта помощь популярна среди народа? Тот, кто получает пособие по уходу, для него государство платит ЕСВ и ему идет страховой стаж. Очень часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда человек оформляет уход за инвалидом, этим реально занимается кто-то другой, сам человек выезжает на заработки например, за границу, здесь ему идет страховой стаж, а там он работает на себя. Поэтому здесь есть много вопросов. Дело не в сумме, а в том, что нужно изменить саму систему такой помощи. В приорите на данном этапе, я считаю, является повышение уровня пенсионного обеспечения, в том числе инвалидов, а дальше будем реформировать все другие аспекты социальной помощи, в том числе и этот», — добавил он.

Напомним, ранее Рада ввела единовременную компенсацию и ежегодную помощь инвалидам ЧАЭС. Кроме того, ввели ежегодную помощь на оздоровление.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины установил, что размер максимальной доплаты к пенсии для бывших работников Чернобыльской АЭС, которые вышли на пенсию, составит 949 грн.