На Николаевщине меньше половины пляжей приспособлены для отдыха

На сегодняшний день по всей Николаевской области только 71 пляж из 182 безопасен для отдыхающих. Местные власти пытаются снять с себя ответственность за их обустройство, указывая в решении об открытии мест отдыха не «на воде», а «у воды».

Об этом сегодня, 9 августа, в ходе совещания в Николаевской облгосадминистрации заявил начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области Сергей Жебрак, передает Николаев24.

По его словам, существует проблема, когда местные власти своими решениями не определяют места массового отдыха.

— Неопределение собственными решениями органами местного самоуправления мест массового отдыха людей на водных объектах. Если это решение не принято, то не к кому обращаться, не у кого требовать, не учитывая то, что у нас еще мораторий на проверки. У нас, вообще, нет с кем работать, - посетовал Сергей Жебрак.

Также подчеркнул, что купание людей в несанкционированных места – одна из основных причин гибели людей на воде.

— На сегодняшний день у нас погибло 36 человек. В сравнении с прошлым годом, было 33. Каждый год мы выходим на более чем 50 погибших на воде, в целом, - констатировал Сергей Жебрак.