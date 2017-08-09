До конца года продукты питания в Украине продолжат дорожать

09.08.17 20:10Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

Этой осенью и до начала зимы в Украине продолжат дорожать продукты питания. При этом рост инфляции до конца текущего года должен замедлится.

Такое мнения высказала главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Эксперт говорит, что стремительное подорожание продуктов в последние несколько месяцев обостряет риски касательно прогнозов инфляции под конец этого года на уровне 10,5%.

«Мы ожидаем замедления инфляции в годовом измерении в четвертом квартале года за счет высокой базы сравнения, в частности, в компоненте жилищно-коммунальных услуг», — говорит Белан.

Однако, по ее словам, влияние погодных условий на урожай фруктов и овощей, а также высокие цены на мясо на мировых рынках являются теми факторами, которые удерживают стоимость продуктов питания на высоком уровне, даже выше, чем ожидалось ранее.

В то же время, экономист выразила мнение о том, что к концу 2018 года инфляция в Украине замедлится до 7,2% в годовом выражении. Это произойдет на фоне более умеренного роста стоимости продуктов питания, а также за счет отсутствия повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Ранее стало известно, что потребительская инфляция за июль составила 0,2%, по сравнению с июнем. В целом, с начала года цены в Украине выросли на 8,2%. А в годовом измерении (к июлю-2016) инфляция составила 15,9%.

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