Один из виновников драки со стрельбой в центре Николаева выпущен из-под стражи

В среду, 9 августа, в Центральном районном суде Николаева состоялось заседание по продлению меры пресечения для участников драки со стрельбой в центре Николаева.

Избрание повторной меры пресечения рассматривалось судьей Светланой Скрипченко. Первым в зал суда на носилках был доставлен Минас Мусаэлян, передают Новости-N.

С учётом серьезности обвинения и учитывая риски, что подозреваемый может скрываться от следствия, влиять на свидетелей, помешать следствию установить истинную картину событий прокурор Андрей Иванов попросил продлить для Мусаэляна меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако прокурор не смог обосновать ни одного из перечисленных им рисков.

Следователь Наталья Спивак, которая также присутствовала на заседании, так и не смогла обосновать причины, по которым суду и стороне защиты предоставили разные пакеты материалов. Также в материалах в ходе заседания было обнаружено большое количество опечаток в документах. В частности, подсудимый по паспорту - Минас, а в материалах Мынас. Ошибка и в указании размера прута, найденного на месте происшествия, - длина 49 см, диаметром - 2,2 мм. Перепутали и имя пострадавшего:

Объект осмотра труп Широкяна Сапоко, который осмотрено протоколом осмотра с места событий. При этом хочу отметить, что во время проведения этого следственного действия, на месте происшествия присутствовал только один понятой. То есть, пострадавший у нас Мирокян Саркис, а следователь в материалах указывает Сапоко, - подчеркнул адвокат Владимир Тимошин.

В свою очередь, сторона защиты предоставила суду справку об оказании подсудимому медицинской помощи, в которой было указано, что Минас Мусаэлян не может самостоятельно передвигаться и нуждается в посторонней помощи. Следователь заявила, что они неделю назад подали запрос о состоянии здоровья подсудимого, но ответа так и не получили.

По словам Спивак, на данный момент никаких следственных действий кроме медицинских экспертиз не было проверено, поскольку свидетели по делу уехали из города. Судья поинтересовалась у Натальи Спивак, каким образом подозреваемый может влиять на свидетелей, если их нет в Николаеве. Обосновать свою позицию следователь не смогла, но заявила, что подсудимый найдет способ повлиять на свидетелей.

Адвокат Тимошин отметил, что законодательством не предусмотрена мера пресечения в виде содержания под стражей в условиях медицинского заведения, потому её нельзя продлить. При этом защитник подчеркнул, что условия, в которых содержат Мусаэляна это пытки и унижение, так как к нему никого не допускают, не дают возможности принять душ и не выводят на прогулки, необходимые для выздоровления. Кроме того, адвокат сообщил суду, что следователь угрожала его подзащитному заключением в СИЗО, во время вручения ходатайства о продлении меры пресечения.

По мнению защиты, прокурор не обосновал свою позицию относительно рисков, потому попросил избрать более лёгкую меру пресечения.

В итоге судья отказала в продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.