Главе Укравтодора подняли зарплату на 900%

09.08.17 20:50Сколько просмотров этой статьи29Сколько комментариев этой статьи0

Славомиру Новаку выплатили премию, надбавку за интенсивность и надбавку за особо важную работу.

Глава Укравтодора Славомир Новак получил зарплату на 900% больше, чем оговаривалось. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Сергей Мальнев, опубликовав документ от Мининфраструктуры.

В Мининфраструктуры объяснили, почему так выросла зарплата Новака: это надбавка за интенсивность труда в 300% должностного оклада; надбавка за выполнение особо важной работы – еще 300% должностного оклада и премия – еще плюс 300% оклада.

"С учетом того, что в Польше министр транспорта Новак получал 3 тысячи долларов (около 80 тысяч гривень) и вряд ли приехал бы в Украину на меньшую зарплату, получается, что как минимум в январе–феврале – за счет надбавки в 900% – получал по 700 тысяч гривень!", - говорится в сообщении журналиста.

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