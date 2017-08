Канадська компанія має намір інвестувати в розвиток сонячної енергетики та енергетичної сфери Миколаївщини У середу, 9 серпня, заступник голови ОДА Валентин Гайдаржи зустрівся з керівництвом Канадської компанії TIU Canada Ltd. В зустрічі також взяли участь голова Очаківської РДА Сергій Самоуков, перший заступник голови Баштанської РДА Олександр Славінський, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Зазначимо, що TIU Canada Ltd знаходиться в сфері управління компанії Refraction Asset Management (RAM), канадської інвестиційної компанії з міста Калгарі. В ході зустрічі обговорили можливість залучення прямих інвестицій з боку канадської компанії в розвиток сонячної енергетики та енергетичну сферу Миколаївської області. Президент Refraction Asset Management Майкл Юркович заявив про зацікавленість компанії, а також і канадського уряду в інвестуванні до Миколаївського регіону. За його словами, компанією було підготовлено ряд пропозицій, які найближчого часу представлять керівництву облдержадміністрації. Він також зазначив, що компанія TIU Canada Ltd вже має досвід роботи в Україні. Мова йде про будівництво 10-мегаватної сонячної електростанції в місті Нікополі. Валентин Гайдаржи відмітив важливість залучення іноземних інвестицій для економічного розвитку Миколаївської області. «Існує чітка позиція голови облдержадміністрації Олексія Савченка з питання інвестицій. Це один з приоритетних напрямків роботи, тож зі свого боку ми надамо необхідну підтримку в рамках діючого законодавства», - зазначив заступник голови ОДА. За результатами зустрічі Валентин Гайдаржи доручив профільним структурним підрозділам облдержадміністрації в повному обсязі опрацювати пропозиції канадської сторони. Нагадаймо, що 1 серпня 2017 року набрала чинності Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Угода сприятиме зміцненню та розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між Україною та Канадою, дозволить вітчизняним товаровиробникам отримати переваги від безмитного доступу до ринку Канади, відкриє можливості для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку й модернізації власного виробництва з метою підвищення конкурентоспроможності на нових ринках. Активізація торгівлі в свою чергу сприятиме інвестиційній активності, започаткуванню нових виробництв, у тому числі з доданою вартістю, трансферу технологій та створенню нових робочих місць. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама