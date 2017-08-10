Выпуск автомобилей в Украине воскресает — эксперты

Данные ассоциации «Укравтопром» свидетельствуют о том, что в июле 2017 года на украинских заводах было произведено 511 автотранспортных средств, что на 40,8% больше прошлогоднего результата, но при этом на 38,8% меньше показателя июня этого года.

В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, которых было выпущено 405 шт. Это на 44,1% меньше июньского показателя, но на +51,1% больше, чем в июле прошлого года.

Также в июле было произведено 58 автобусов, такой объем производства на 13,4% меньше, чем в предыдущем месяце, но в 3,2 раза превысил результат годичной давности.

В отчетном месяце в статистике производства отмечено 48 грузовых автомобилей (без учета продукции ПАО «АвтоКрАЗ»), что на 11,6% превышает показатель июня этого года, но при этом на 37,7% меньше, чем в июле 2016 года. ПАО «АвтоКрАЗ» с августа прошлого года отказывается раскрывать информацию об объемах своего производства.

Всего за семь месяцев 2017 года в Украине было произведено 4132 автотранспортных средства, что на 68,1% больше прошлогоднего результата. Из них:

-легковые автомобили – 3483 шт. (+83% к аналогичному периоду прошлого года);

-коммерческие автомобили – 254 шт. (-47,7%);

-автобусы – 395 шт. (+448,6%).

Напомним, июльский рынок новых легковых автомобилей вырос по сравнению с прошлым годом на 16%. За месяц украинцы приобрели 6 425 машин.