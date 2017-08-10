Возле рынка "Колос" прорвало водопровод -- жители останутся без водоснабжения

10.08.17 14:00Сколько просмотров этой статьи24Сколько комментариев этой статьи0

В четверг, 10 августа, в Николаеве на улице Строителей по проспекту Мира возле рынка «Колос» прорвало магистральный водопровод.

Авария произошла напротив магазина «Путевый», все прилегающие улицы уже затоплены. На место происшествия уже прибыла аварийная служба, но ремонтные работы еще не ведутся. Потому не известно сколько времени понадобится на устранение аварии.

По словам работников ремонтной службы, прорвало магистральный водопровод диаметром 600 мм.

Как сообщили «Новостям-N» читатели, вода уже добралась до 9-й Слободской по Скороходова (Кузнечной).

Как рассказал в комментарии «Новостям-N» главный инженер «Николаевводоканала» Василий Тельпис, из-за аварии без водоснабжения останутся дома по проспекту Мира, улице Строителей, Николаевской и все дома по улице Чигрина от проспекта Богоявленского (Октябрьского) до 4-й Слободской. На данный момент, сотрудники КП предпринимают меры по устранению аварии.

Похожие новости

26.05.17 15:46В Николаеве полиция разыскала 17-летнюю девушку, сбежавшую из дома

12.05.17 11:13Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

14.03.17 18:56В Николаеве на рынке "Колос" появляются новые незаконные будки

14.03.17 17:12Где в Николаеве не будет воды 16 марта: найдите свой адрес

03.03.17 15:26В центре Николаева уже больше суток нет воды

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Четверг, 10.08.2017

Закругление верхнее-левое

14:00Возле рынка "Колос" прорвало водопровод -- жители останутся без водоснабжения

13:40В Mail.ru оценили потери от блокировки в Украине

13:20В Николаеве маршрутка столкнулась с бензовозом

12:57В Киеве стрельба у вокзала: трое раненых

12:2910 августа: какой сегодня праздник

12:11Успенский пост в 2017 году: календарь питания по дням

11:50База отдыха в Коблево, где отравились 18 юных танцоров из Киева, не имела права на их прием

11:25В США произошло массовое отравление фруктами из Мексики

11:13Под Николаевом в фуре полыхали коробки с овощами

10:59Объявлен конкурс на руководителя пресс-службы Николаевской ОГА

10:36Facebook запустил собственный видеосервис

09:59В мэрии Николаева намерены отдать подряд на 12 миллионов фирме, фигурировавшей в уголовном производстве

09:43Бойцов ВСУ заподозрили в убийстве на Донбассе

09:29У берегов Йемена утонули десятки подростков

09:11Известно, когда в Украине будет создан единый реестр получателей субсидий

08:49В Николаевском зоопарке тапиры играют в мяч

08:38Выпуск автомобилей в Украине воскресает — эксперты

08:29Канадська компанія має намір інвестувати в розвиток сонячної енергетики та енергетичної сфери Миколаївщини

08:13Генштаб показал репетицию парада на 24 августа

07:57В Одессе стартовал ЛГБТ-фестиваль

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

27.07.17 14:213520

Саакашвілі оскаржить рішення Порошенка в Європейському суді з прав людини

27.07.17 14:533190

На центральному вокзалі Києва шукають вибухівку

27.07.17 15:173410

Два варианта маршрутов ремонтных работ на дороге «Львов-Николаев»

27.07.17 15:304120

Первое европейское радио для собак появилось в Германии

Самые читаемые

05.08.17 10:0813030

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

29.07.17 10:3512230

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

28.07.17 20:007610

В Польше обвинили РФ в фальсификации истории Второй мировой

31.07.17 16:217470

Геращенко: ЛДНР включили Агеева в обменный список

 Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама