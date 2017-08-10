Возле рынка "Колос" прорвало водопровод -- жители останутся без водоснабжения

В четверг, 10 августа, в Николаеве на улице Строителей по проспекту Мира возле рынка «Колос» прорвало магистральный водопровод.

Авария произошла напротив магазина «Путевый», все прилегающие улицы уже затоплены. На место происшествия уже прибыла аварийная служба, но ремонтные работы еще не ведутся. Потому не известно сколько времени понадобится на устранение аварии.

По словам работников ремонтной службы, прорвало магистральный водопровод диаметром 600 мм.

Как сообщили «Новостям-N» читатели, вода уже добралась до 9-й Слободской по Скороходова (Кузнечной).

Как рассказал в комментарии «Новостям-N» главный инженер «Николаевводоканала» Василий Тельпис, из-за аварии без водоснабжения останутся дома по проспекту Мира, улице Строителей, Николаевской и все дома по улице Чигрина от проспекта Богоявленского (Октябрьского) до 4-й Слободской. На данный момент, сотрудники КП предпринимают меры по устранению аварии.