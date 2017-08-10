В Николаеве проведут закупку пятидесяти троллейбусов

Николаевский городской голова Александр Сенкевич вместе с директором КП «Николаевэлектротранс» Дмитрием Лисовским подписал соглашение соглашение о первом этапе кредитного финансирования программы о модернизации общественного транспорта с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР).

Как сообщает корреспондент Шиповника, сегодня, 10 августа, руководитель офиса ЕБРР в Украине Сшевки Аджунер рассказал, что для него составляет большой интерес быть в Николаеве и сотрудничать с городским головой.

По словам Сшевки Аджунера, общая сумма проекта составляет десять миллионов евро, еще два миллиона евро будут грантовых средств.

На выделенную сумму планируют закупить электротранспорт, проложив троллейбусные линии от автовокзала до кольца на улице Гагарина, а также от улицы Космонавтов и до проспекта Богоявленского.

Кроме этого, планируется модернизировать второе депо и уладить проблемы с электросетями облэнерго, размещенные на Космонавтов.

— Мы хотим модернизировать второе депо, возле которого есть троллейбусное депо. Во-первых, следует восстановить здание, установить новое оборудование, которое позволит нам качественно ремонтировать подвижной состав, а также построить мойки, — рассказал Дмитрий Лисовский.

Процентная ставка кредита будет колебаться в районе четырех-семи процентов. По словам банкира департамента муниципальной экологической инфраструктуры Дениса Гайового, точный процент будет зависеть от рейтинга города. Также, будут учтены «скачки» валюты, поэтому не исключено, что кредит может быть переведен в гривну.

Александр Сенкевич отметил, что уже видит электробусы в городе, поэтому уже сейчас стартовал первый этап сотрудничества с Европейским Банком.

— Время идет вперед, мы видим уже электробусы, я был недавно в Люблине, и там уже украинско-польское предприятие собирает электробусы. Мы начали работу с ЕБРР, потому что нам все равно нужно автобусы, чтобы перекрыть отдаленные районы города, — отметил Александр Сенкевич.