В Николаеве появится возможность электронного билета в общественном транспорте

10.08.17 17:36Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

Удобство, контроль пассажиропотока, рост прибыли и сокращение убытков — представители различных компаний показали плюсы необходимого нововведения

Презентацию провели сегодня, 10 августа, в Николаевском городском совете, передает БлиNКом.

Свое видение электронного билета презентовали семь компаний: ТОВ «ЛОТ», ТОВ «КС-Мехатроникс», ТОВ «Герц», ТОВ «Сімбол-систем», ТОВ «Екстравест», Benish GPS. Сервис признан не только упростить проезд гражданам в коммунальном транспорте, но и сэкономить средства.

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ТОВ «ЛОТ», которое уже сотрудничало с Тернополем, Житомиром и Львовом предоставило оптимистическую статистику: уже в первый месяц после установки оборудования в Тернополе прибыль выросла на 26%. А во львовяне уже через неделю-вторую сообщили о росте прибыли на 20-30%. По словам разработчиков, происходит это из-за отсутствия «прикарманивания» средств контроллерами и контроле пассажиропотока.

Все представленные системы очень удобные: расплатиться можно транспортной картой, у некоторых — и банковской. А если нет карты, то оплачиваете наличными и при вас печатается билет. Льготникам некоторые фирмы предлагают использовать карты или же получать «нулевой» билет от контроллера.

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Правда, такое удобство влетит в копеечку: в Тернополе потратили 8 млн грн. А установить оборудование обещают в течение 2-6 месяцев, начиная с малого и в конце обеспечив весь транспорт.

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