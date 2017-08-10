Новый удар по кошельку: в Украине подорожали мясо, медикаменты и транспорт

10.08.17 18:25Сколько просмотров этой статьи73Сколько комментариев этой статьи0

Это связано с плохим урожаем, неустойчивой погодой, повышением зарплат и неопределенностью с импортом энергоресурсов.

В июле, по сравнению с июнем 2017 года, потребительские цены в Украине выросли на 0,2%. Больше всего в цене подскочили мясо, табачные изделия, медицинские услуги и железнодорожные перевозки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Государственной службы статистики.

Среди продуктов питания выросли цены на хлеб (0,9%), мясо (5,1%), сыр (0,1%) и молоко(0,2%). При этом подешевели рыба (0,4%), яйца (9%), масло (0,2%), сахар (0,6%), фрукты(1,4%) и овощи (9,2%). Алкогольные и безалкогольные напитки подскочили в цене на 0,5% и 0,4% соответственно, тогда как табачные изделия подорожали на 3,3%.

Одежда и обувь в июле 2017 года подешевели на 4,4%, топливо – на 1,1%.

В то же время цены на жилищно-коммунальные услуги подскочили на 0,6% (больше всего подорожало содержание придомовых территорий – на 8,5%).

Подорожали лекарства и медицинские услуги (на 04% и 0,9% соответственно), автодорожный (1,2%) и железнодорожный (6,8%) пассажирский транспорт, а также услуги в ресторанах и отелях (1,6%).

В Нацбанке повышение цен на мясо объясняют значительными объемами экспорта и уменьшением поголовья. Тогда как подорожание молока произошло из-за внешнего спроса и роста мировых цен.

Согласно предварительным прогнозам, фрукты должны были потерять в цене несколько больше. Однако этого не произошло из-за заморозков и сокращения импорта отдельных товаров (например, винограда).

Цены на одежду и обувь упали на фоне благоприятной ситуации на валютном рынке и стабилизации валютных ожиданий.

Увеличение стоимости железнодорожных перевозок объясняют подорожанием дополнительных услуг. При этом цены на автомобильные перевозки подскочили из-за роста тарифов на проезд в городском транспорте в Киеве.

Цены на топливо упали, в частности, на фоне снижения цен на нефть.

Нацбанк ожидает, что часть из указанных эффектов имеет временный характер и может быть нивелирована во второй половине 2017 года.

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