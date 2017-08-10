Миколаївським жінкам пояснили правила виходу на пенсію

10.08.17 21:00Сколько просмотров этой статьи97Сколько комментариев этой статьи0

Пенсійне законодавство щодо виходу на пенсію жінок має свої особливості. Про те, як українкам правильно виходити на заслужений відпочинок повідомили експерти.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» жінки, які народились у період з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року, мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 58 років 6 місяців та за наявності страхового стажу не менш як 15 років.

Особа подає заяву про призначення (перерахунок) пенсії та необхідні документи в територіальний орган Пенсійного фонду або в уповноважений ним орган.

Особа має право звернутися за призначенням пенсії в будь-який час після виникнення права на пенсію або не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення щодо призначення пенсії відбулося не пізніше як через три місяці з дня досягнення особою пенсійного віку. У разі звернення за пенсією пізніше трьох місяців пенсія призначається з дня звернення.

Зазаначається також, що законом продовжено до 1 січня 2022 року право звертатися за призначенням пенсій жінкам, яким виповнилося 55 років, щодо дострокового виходу на пенсію за віком, за наявності страхового стажу не менше 30 років та за умови звільнення з роботи. В такому випадку розмір їх пенсій зменшується на 0,5 відсотка за кожний повний чи не повний місяць дострокового виходу на пенсію.

Крім того, законом продовжено до 1 січня 2022 року термін обмеження, який до цього був чинний до 1 січня 2016 року, права подання довідки про заробітну плату за будь-яких календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року.

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