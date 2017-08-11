VIiber позволяет изменить номер без потери аккаунта

11.08.17 08:48Сколько просмотров этой статьи84Сколько комментариев этой статьи0

В мессенджере Viber появилась возможность поменять номер телефона без потери данных.

Об этом говорится в блоге Viber.

Смена номера осуществляется только на основном устройстве – смартфоне или планшете с SIM-картой.

Чтобы изменить номер в Viber необходимо установить новую SIM-карту. После чего мессенджер автоматически предложит пользователю изменить номер телефона.

Кроме того, пользователи могут сохранить историю переписки в облачном хранилище. Все чаты, список контактов, общие учетные записи и загруженные стикеры будут перенесены на новый номер пользователя.

В случае изменения не только номера телефона, но и мобильного устройства, необходимо перенести контакты со старого устройства в хранилище. При этом сохранение данных возможно только в одной мобильной платформе. То есть перенести данные с Android на iOS не получится.

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