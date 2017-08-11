Обещанная Николаеву электронная очередь в детские сады, так и не была воплощена в жизнь

11.08.17 10:00Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

Большая часть мэров крупных городов страны стараются идти в ногу со временем и регулярно дают обещания по переходу к электронным системам управления разными сферами жизни города.

Аналитики «Слова и Дела» отследили, как мэры выполняют эти обещания.

Сразу можно отметить, что городские головы довольно исправно выполняют обещания по этой теме и случаи «обещал, но не сделал» встречаются среди них значительно реже, чем в более приземленных областях вроде ЖКХ или ремонта дорог.

Так, на данный момент проваленное обещание есть только у мэра Николаева Александра Сенкевича – в январе 2016 года он обещал ввести в городе систему электронных очередей в детские сады. Система электронной регистрации детей работала в городе с 2014 года и в 2016 году никаких особых нововведений не появилось.

Что касается лидеров по выполненным обещаниям, то здесь на первое место попал мэр Тернополя Сергей Надал – в его активе четыре выполненных обещания, а еще три – находятся на контроле наших аналитиков. Так, Надал сдержал свое обещание организовать прямые трансляции работы конкурсных комиссий.

Второе место поделили мэры Львова, Черновцов и Кропивницкого – у них по три выполненных обещания по переходу к электронным системам управления. Например, Алексей Каспрук обещал ввести в Черновцах так называемый «бюджет участия», который учитывает мнение горожан относительно тех или иных планов власти. У Андрея Садового в активе есть выполненное обещание создать условия для регистрации предприятий за 15 минут. В свою очередь, Андрей Райкович выполнил свое обещание ввести социальную «Карту кировоградца».

Третье место поделили мэры Киева и Ивано-Франковска, у которых по два выполненных обещания в этой области. Виталий Кличко выполнил обещание модернизировать портал КГГА, чтобы горожане могли получить больше информации об услугах, подать петиции или рассказать о проблеме. В свою очередь, Руслан Марцинкив выполнил свое обещание создать центры административных услуг в каждом районе города.

При этом Марцинкив лидирует по количеству обещаний, которые пока еще не выполнены, – их у него шесть. К примеру, мэр Ивано-Франковска пока не выполнил свое предвыборное обещание обеспечить максимально качественную работу местного центра админуслуг и упростить предоставление всех справок и разрешений горожанам.

Пять обещаний, которые все еще находятся в процессе выполнения сегодня имеет мэр Винницы Сергей Моргунов. Например, за ним числится невыполненное пока обещание ввести систему регистрации бизнеса в онлайн-режиме.

Информирует НовостиН

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