Производство пива просело на 4%

11.08.17 10:09Сколько просмотров этой статьи84Сколько комментариев этой статьи0

За 7 мес. производители выпустили около 108,2 млн дал

Украине за январь-июль текущего года было произведено на 3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, — говорится в сообщении пресс-службы отечественной отраслевой компании по производству пива, безалкогольных напитков и минеральных вод «Укрпиво».

Как проинформировала гендиректор общества Галина Коренькова, в соответствии с экспертной оценкой объема производства пива по Украине (кроме пива безалкогольного с содержанием спирта до 0,5 об.%), за семь месяцев текущего года он составляет 108,2 миллиона декалитров, или 96,1% к аналогичному периоду 2016 года.

По ее словам, в то же время производство солода за отчетный период оценивается в 192,1 тыс. тонн, что составляет 114,3% к аналогичному периоду 2016 г.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины согласился на повышение минимальных цен на отдельные виды алкогольной продукции. В частности, розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия увеличить на 14,0-19,41%; виски, ром и джин — на 6,5-6,6%; коньяк (бренди) — на 12,3-29,1%; вина с добавлением спирта, игристые — на 7,1-13,3%.

Похожие новости

29.04.17 14:55Исследование: литр пива снимает боль лучше, чем парацетамол

06.01.15 10:15Пиво в Украине приравняют к водке и коньяку

30.11.14 09:48Ларс фон Триер заявил, что алкоголь помогал ему в творчестве

16.12.13 11:06Кабмин хочет повысить цены на пиво, водку и сигареты

11.10.09 16:16Тимошенко "взвинтила" цены на водку и коньяк

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Пятница, 11.08.2017

Закругление верхнее-левое

13:57Мэрия Николаева настойчиво рекомендует делать детям прививки от кори

13:39Как не чувствовать голод после ужина

13:20Україна опинилася "в хвості" світового рейтингу швидкості інтернету

13:08На Николаевщине вновь пожар

12:50В Николаеве задержали молодую закладчицу наркотиков

12:24МИД Украины обратилось к КНДР

12:08Американцы ищут в Сети способы «пережить ядерный удар»

11:50Оборот торговли агропродукцией между Украиной и ЕС составил $3,8 млрд

11:35Николаев оказался 19 из 22 мест по рейтингу комфорта

11:15"Не дождалась биометрики. Открыла визу". В Украине катастрофически не успевают печатать биометрические паспорта

10:56Офис реформ Кабмина объявил конкурсный набор на 1000 вакансий госслужащих

10:42Подготовка маленьких горожан к школе обойдется родителям в 5000 грн

10:25Сегодня церковный праздник Калинник

10:09Производство пива просело на 4%

10:00Обещанная Николаеву электронная очередь в детские сады, так и не была воплощена в жизнь

09:43Курс валют на 11 августа

09:25Николаевская семья "свободовца" пережила нападение ночью

09:06В Україні зменшать кількість податківців у рази

08:48VIiber позволяет изменить номер без потери аккаунта

08:30На последнюю смену в лагерь "Дельфин" отправились 120 юных николаевцев

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

28.07.17 14:073970

Пожар на Кинбурнской косе

28.07.17 14:307360

Порошенко подписал закон о коммерческом учете отопления и водоснабжения

28.07.17 14:484070

Вища рада правосуддя може відсіяти деяких кандидатів до Верховного суду

28.07.17 15:067030

"Сказка" открывает двери

Самые читаемые

05.08.17 10:0814140

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

29.07.17 10:3513390

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

28.07.17 20:008540

В Польше обвинили РФ в фальсификации истории Второй мировой

31.07.17 16:218540

Геращенко: ЛДНР включили Агеева в обменный список

 Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама