Производство пива просело на 4%

За 7 мес. производители выпустили около 108,2 млн дал

Украине за январь-июль текущего года было произведено на 3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, — говорится в сообщении пресс-службы отечественной отраслевой компании по производству пива, безалкогольных напитков и минеральных вод «Укрпиво».

Как проинформировала гендиректор общества Галина Коренькова, в соответствии с экспертной оценкой объема производства пива по Украине (кроме пива безалкогольного с содержанием спирта до 0,5 об.%), за семь месяцев текущего года он составляет 108,2 миллиона декалитров, или 96,1% к аналогичному периоду 2016 года.

По ее словам, в то же время производство солода за отчетный период оценивается в 192,1 тыс. тонн, что составляет 114,3% к аналогичному периоду 2016 г.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины согласился на повышение минимальных цен на отдельные виды алкогольной продукции. В частности, розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия увеличить на 14,0-19,41%; виски, ром и джин — на 6,5-6,6%; коньяк (бренди) — на 12,3-29,1%; вина с добавлением спирта, игристые — на 7,1-13,3%.