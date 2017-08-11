Подготовка маленьких горожан к школе обойдется родителям в 5000 грн

11.08.17 10:42Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

В сентябре стартует начало учебного года.

Родители вместе со школьниками спешат на линейку, старшеклассницы идут сверкать нарядами, а мальчишки хвастаются модными стрижками, загорелым торсом.

Но не все так просто и радужно: ведь особенно тяжелым является период, когда родители уже в августе начинают собирать своих чад в школы. Цены на школьную форму и канцелярию стабильно повышаются, что сильно огорчает взрослых.

Издание Николаевские известия узнало у родителей школьников, сколько им обошлось собрать в школу детей.

Евгения, работает в сфере услуг:

"Если реально, то все очень дорого. У меня сейчас сын перешел в 10 класс, чтобы его подготовить и обеспечить необходимыми вещами и качественными канцтоварами ушло 6-7 тысяч гривен. Хочется купить качественную вещь, но не дорогую, а так не получается. Допустим, только хороший рюкзак стоит 1000-1500 гривен, а если купить дешевый, то все-равно порвется и придется покупать что-то другое. Сейчас очень сложно собрать детей в школу, я представить себе не могу, как люди с зарплатой в 3500-4000 гривен смогут обеспечить ребенка необходимым из школьных принадлежностей".

Сергей, водитель:

"В этом году, чтобы собрать сына в школу, ушло 15 000 гривен. Покупали все, что нужно, чтобы качественное было и ребенку нравилось".

Виктория, продавец:

"У меня двое детей. Покупать детям буду только самое необходимое, ведь они у меня уже в 3-м и 5-м классах, и с прошлого года у нас осталась одежда. Рассчитываю где-то на шесть тысяч для двоих детей, не больше".

Наталья, в декретном отпуске:

"Мы собрали сына в 1-й класс за пять тысяч гривен. Покупали только самое необходимое, для нас все дорого, даже отдыхать никуда не поехали. Сейчас время тяжелое, поэтому, что не купили сейчас, купим, когда появятся деньги".

Похожие новости

06.08.17 11:30В Николаеве пройдет благотворительная акция «Собери портфель ребенку»

28.05.17 11:17С 29 мая на базе николаевских школ начнут работать летние лагеря.

21.04.17 21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21.04.17 11:27О коррупции в детских садах и школах Николаева

01.04.17 10:08Летом в николаевских школах будут работать лагеря отдыха

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Пятница, 11.08.2017

Закругление верхнее-левое

11:50Оборот торговли агропродукцией между Украиной и ЕС составил $3,8 млрд

11:35Николаев оказался 19 из 22 мест по рейтингу комфорта

11:15"Не дождалась биометрики. Открыла визу". В Украине катастрофически не успевают печатать биометрические паспорта

10:56Офис реформ Кабмина объявил конкурсный набор на 1000 вакансий госслужащих

10:42Подготовка маленьких горожан к школе обойдется родителям в 5000 грн

10:25Сегодня церковный праздник Калинник

10:09Производство пива просело на 4%

10:00Обещанная Николаеву электронная очередь в детские сады, так и не была воплощена в жизнь

09:43Курс валют на 11 августа

09:25Николаевская семья "свободовца" пережила нападение ночью

09:06В Україні зменшать кількість податківців у рази

08:48VIiber позволяет изменить номер без потери аккаунта

08:30На последнюю смену в лагерь "Дельфин" отправились 120 юных николаевцев

08:18Суд заарештував трьох підозрюваних у розтраті коштів проекту «Стіна»

08:02У зоні АТО зменшилась інтенсивність обстрілів, є загиблий - штаб

 10.08

21:00Миколаївським жінкам пояснили правила виходу на пенсію

20:39Стало известно, в каких овощах и фруктах содержится больше всего пестицидов

20:20В Одесской области четверо с гранатой угнали автомобиль у полицейских

20:00Безвиз в действии: украинку сняли с рейса из-за билета в один конец

19:44В Киеве скоропостижно скончался известный художник

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

28.07.17 12:143510

Как без проблем пересечь польскую границу: документы и полезная информация

28.07.17 12:323390

У центрі Києва розпочалася хресна хода вірян Київського патріархату

28.07.17 12:514150

Саакашвили: "У Трампа есть основания говорить о вмешательстве Украины в выборы в США "

28.07.17 13:077080

Губернатор поздравил с Днем Крещения Киевской Руси

Самые читаемые

05.08.17 10:0814030

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

29.07.17 10:3513270

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

28.07.17 20:008440

В Польше обвинили РФ в фальсификации истории Второй мировой

31.07.17 16:218420

Геращенко: ЛДНР включили Агеева в обменный список

 Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама