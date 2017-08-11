Подготовка маленьких горожан к школе обойдется родителям в 5000 грн

В сентябре стартует начало учебного года.

Родители вместе со школьниками спешат на линейку, старшеклассницы идут сверкать нарядами, а мальчишки хвастаются модными стрижками, загорелым торсом.

Но не все так просто и радужно: ведь особенно тяжелым является период, когда родители уже в августе начинают собирать своих чад в школы. Цены на школьную форму и канцелярию стабильно повышаются, что сильно огорчает взрослых.

Издание Николаевские известия узнало у родителей школьников, сколько им обошлось собрать в школу детей.

Евгения, работает в сфере услуг:

"Если реально, то все очень дорого. У меня сейчас сын перешел в 10 класс, чтобы его подготовить и обеспечить необходимыми вещами и качественными канцтоварами ушло 6-7 тысяч гривен. Хочется купить качественную вещь, но не дорогую, а так не получается. Допустим, только хороший рюкзак стоит 1000-1500 гривен, а если купить дешевый, то все-равно порвется и придется покупать что-то другое. Сейчас очень сложно собрать детей в школу, я представить себе не могу, как люди с зарплатой в 3500-4000 гривен смогут обеспечить ребенка необходимым из школьных принадлежностей".

Сергей, водитель:

"В этом году, чтобы собрать сына в школу, ушло 15 000 гривен. Покупали все, что нужно, чтобы качественное было и ребенку нравилось".

Виктория, продавец:

"У меня двое детей. Покупать детям буду только самое необходимое, ведь они у меня уже в 3-м и 5-м классах, и с прошлого года у нас осталась одежда. Рассчитываю где-то на шесть тысяч для двоих детей, не больше".

Наталья, в декретном отпуске:

"Мы собрали сына в 1-й класс за пять тысяч гривен. Покупали только самое необходимое, для нас все дорого, даже отдыхать никуда не поехали. Сейчас время тяжелое, поэтому, что не купили сейчас, купим, когда появятся деньги".