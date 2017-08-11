"Не дождалась биометрики. Открыла визу". В Украине катастрофически не успевают печатать биометрические паспорта

В задержках чиновники винят самих граждан – мол, создали искусственный ажиотаж вокруг безвиза

В Украине нарастают проблемы с печатью биометрических загранпаспортов. У людей срываются запланированные поездки в Европу по безвизу – они не успевают получить паспорта в обещанные сроки. Тем временем, в госструктурах списывают все на небывалый ажиотаж. Мол, полиграфический комбинат "Украина" – единственное на всю страну предприятие, которое печатает биометрику, – не справляется с наплывом желающих оформить загран.

Даже фирмы-посредники не могут помочь своим клиентам изготовить паспорт в обещанные несколько дней.

Например, журналист "Страны", которая оформляла загранпаспорт через посредников, до сих пор не забрала свой документ. На фотографирование и сдачу отпечатков пальцев корреспондент приехала 18 июля, и паспорт должны были изготовить за 10 рабочих дней. В итоге, по состоянию на 10 августа, спустя три недели после подачи документов, он все еще не готов.

"Мы сегодня ожидаем доставки вашего документа. Завтра, думаю, или максимум – послезавтра, уже сможете его забрать", – сообщила мне по телефону посредник Анна.

То же самое она говорила мне в прошлую пятницу.

"А что делать, если взяты билеты и завтра уже нужно вылетать на отдых? Я же рассчитывала, что документ будет готов 1-2 августа, как договаривались. Куда бежать, с кем ругаться? Или с кем договариваться?" – осторожно интересуюсь я.

"Вы не одна в такой ситуации, но мы здесь бессильны. Задержки на полиграфкомбинате "Украина", они не успевают печатать. И мы не можем на них никак повлиять. Если у вас там есть связи, знакомые, можете их попросить ускорить процесс. Ну, или если вы в правительстве работаете, думаю, вам там вопрос быстро решат", – смеется девушка. – "Хотя, я думаю, там уже из "своих" очередь набралась."

Благо, пассаж о якобы завтрашнем вылете в ЕС я в разговоре с посредником ввернула лишь в качестве предположения. По воле случая я не бронировала заранее билеты и жилье в Европе, рассчитывая получить паспорт в срок. Но не всем повезло так, как мне.

"Думала смотаться в Польшу по безвизу. Но нет"

Сообщениями о сорванных или чуть не сорванных поездках в Европу из-за задержек выдачи загранпаспортов полнятся социальные сети. Некоторых при оформлении паспортов даже не предупреждали о возможных проблемах со сроками (люди подавали документы еще в июне!), а другим сказали, что паспорт задержится на пару дней. Тем временем счет уже пошел на недели и даже месяцы.

Так, к примеру, журналистка Александра Горчинская свой биометрический паспорт ждет уже более полутора месяца.

"Подала документы 21 июня в паспортном столе Деснянского района. На несрочный паспорт, за 20 рабочих дней. Жду уже больше чем полтора месяца", – жалуется Александра. – "Звонила и в центральный, и в районные отделения Госмиграционной службы. Ждите, говорят. Говорят подождать две недели, потом еще две. Никакой бумаги с предупреждением о задержках не подписывала во время подачи документов."

Статус своего документа можно отследить на сайте Миграционной службы. Правда, даже в ГМС предупреждают, что информация на сайте не всегда может быть актуальной. Если сомневаетесь, есть ли по вашему паспорту задержки – на сайт можно даже не заглядывать: задержки есть.

На данный момент статус заявки Александры на сайте миграционной службы звучит как "данные отправлены на персонализацию 25.07".

"Хорошо, что я пока не брала никаких билетов. Но собиралась, честно говоря, смотаться в ту же Польшу, как биометрический паспорт получу. Думала – по месту возьму быстро билеты. Благо, сейчас и поезда пустили, и автобусы можно дешевые найти. Но нет", – отмечает Александра Горчинская.

Некоторые предпочитают и не дожидаться, пока полиграфкомбинат "Украина" напечатает их паспорт, и просто оформляют визу. Это, как оказалось, намного быстрее. И спокойнее.

"Документы я подала 12 июля. Паспорт должны были сделать за 7 дней. И до сих пор он не готов", – рассказывает "Стране" графический дизайнер Лилия Моисеева, которая по биометрике собиралась улететь в Венгрию на музыкальный фестиваль "Сигет".

"Поездку я планировала за год", – добавляет Лилия. –"И она сорвалась бы, если бы я вовремя не подалась на визу и не получила ее в свой второй загран. Это уже когда стало ясно, что биометрического паспорта мне ждать еще неизвестно сколько. Визу, кстати, сделали за 4 рабочих дня"

Биометрический паспорт девушка ждала месяц. И уехала в Венгрию без него.

К слову, знакомый визовый консультант рассказал "Стране", что из-за задержек с выдачей биометрических загранпаспортов в последние дни у него прибавилось работы.

"У всех поездки "горят", туры оплачены, жилье зарезервировано. Многие плюнули и решили не ждать, пока их биометрику напечатают. Вот я и мотаюсь по посольствам, открываю клиентам срочные визы в Шенген", – признался он.

Паспорта для сервантов

Тем временем в Государственной миграционной службе утверждают, что в тотальном срыве дедлайнов виноваты не они, и даже не полиграфкомбинат "Украина" – единственное на всю страну предприятие, которое печатает биометрические паспорта, – а сами украинцы.

Тем, что создали вокруг паспортов ажиотаж. А уже из-за этого, собственно, полиграфкомбинат не успевает вовремя печатать документы в срок.

"Действительно, есть задержки по срокам выдачи паспортов. Мы об этом людей предупреждали. Задержки эти связаны с тем, что в июне-июле, и даже до сих пор, сохраняется повышенный спрос на паспорта. Мы принимали до 25 тысяч заявлений на оформление загранпаспорта в день. Это абсолютно аномальный и неестественный спрос. В прошлом году в это же время мы принимали до 11 тысяч заявлений, то есть спрос вырос боле чем в два раза", – говорит "Стране" начальник пресс-службы Государственной миграционной службы Сергей Гунько.

"Но в прошлом году не было безвиза. Повышенный спрос на биопаспорта в этом году был ожидаем".

"Ожидаемо было другое. Статистика выезда границу Погранслужбы абсолютно не соответствует количеству выданных биометрических паспортов", – возражает Гунько.

Это правда. Только в июне 2017 года по заказу Государственной миграционной службы полиграфкомбинат изготовил 300 тысяч документов. Всего, начиная с 2015 года – было выдано более 4 миллионов биометрических паспортов. А по факту всего 162 тысячи украинцев воспользовались ими для выезда в страны ЕС.

"То есть, спрос этот абсолютно неестественный. Он сугубо психологический. И временный", – подчеркивает Гунько. – "И он и является причиной задержек. Мы спрашиваем у людей, и большинство признается, что оформляет паспорта, не имея определенных планов по выезду за границу на ближайшее время. То есть, это, грубо говоря, паспорта для сервантов, впрок."