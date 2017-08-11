Николаев оказался 19 из 22 мест по рейтингу комфорта

Журнал «Фокус» опубликовал свежий рейтинг комфортности украинских городов. В нем участвовали столица и все областные центры, за исключением оккупированных Донецка, Луганска, а также административного центра аннексированного Крыма — Симферополя. Каждый из 22 городов мог набрать максимально 100 баллов. Николаев в итоге занял лишь 19-е место.

Пятерка лучших городов по версии «Фокуса» выглядит так: Киев, Львов, Луцк, Винница, Ивано-Франковск. А в топ-5 худших вошли: Кропивницкий, Николаев, Чернигов, Суммы, Херсон.

Среди основных достоинств Николаева: зарплаты, которые выше, чем в соседних областях, дешевое жилье, близость к морю, а среди недостатков: низкое качество муниципальных услуг, плохая экология, высокий уровень преступности.

Жителей Николаева отличает негативизм по отношению к ситуации в Украине. По данным Всеукраинского муниципального опроса, 85% горожан полагают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении. 77% респондентов считают достаток более важным, чем демократию, а 72% жаждут порядка даже при условии ограничения демократических прав и свобод.

"Пока в головах у горожан преобладают патерналистские настроения, качество муниципального сервиса, естественно, оставляет желать лучшего. Последний жители города оценили в 2,8 балла по пятибалльной шкале. Безопасность также не на высоте — почти 60% горожан не чувствуют себя защищенными на улицах после наступления сумерек. Кроме того, в Николаеве ситуация с бытовыми отходами оставляет желать лучшего. Для её решения местная власть рассматривает предложения инвесторов по строительству мусороперерабатывающего завода", – отметило издание.

Положительная сторона жизни в Николаеве — доступность моря. До ближайшего курорта на автомобиле можно доехать за час. При этом туристический потенциал региона не ограничивается одними лишь морскими пляжами. На территории области расположен археологический заповедник «Ольвия» и природный парк «Бугский Гард».

"Однако развитие туризма осложняют плохие дороги", – заключило издание.

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