Оборот торговли агропродукцией между Украиной и ЕС составил $3,8 млрд

В январе-июне 2017 г. оборот торговли сельскохозяйственными товарами между Украиной и ЕС составил $3,8 млрд.

При этом положительное сальдо для Украины превышает $1,7 млрд.

Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики», член-корреспондент НААН Николай Пугачев.

Основные объемы поставок в Европу Украина обеспечивает за счет зерновых и масличных культур, а также подсолнечного масла и жмыха. Крупнейшими торговыми партнерами для Украины в ЕС остаются 6 стран — Нидерланды, Испания, Италия, Польша, Франция и Германия. Их совокупная доля в обороте превышает 73%.

В свою очередь, Украина импортирует из ЕС зерновые культуры, семена масличных, какао-бобы и шоколад, различные пищевые продукты, спирт и алкогольные напитки, отходы перерабатывающей промышленности и табачные изделия.