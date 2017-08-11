Україна опинилася "в хвості" світового рейтингу швидкості інтернету Україна посідає 109 місце в світовому рейтингу швидкості інтернету Global Index, який опублікував сервіс Speedtest. Показники мобільного та фіксованого широкосмугового інтернету проаналізували в 122 країнах. За даними Speedtest , середня швидкість українського мобільного інтернету при скачуванні складає 8,46 мегабіт на секунду та 2,39 мегабіт при завантаженні. Показники широкосмугового інтернету дали змогу Україні зайняти 39 місце з показниками 34,2 мегабіт на секунду при скачуванні та 33,64 при завантаженні. Лідерами в категорії мобільного інтернету є Норвегія, Нідерланди та Угорщина. В категорії фіксованого широкосмугового інтернету - Сінгапур, Південна Корея та Гонконг. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама