Морпехи США строят в Очакове командный центр для ВМС Украины

Морские центры управления на оперативном уровне обеспечивают гибкое управление флотом при любых военных действиях в случае войны, отметили в ВМС США.

В Очакове на юге Украины строительные части американских ВМС в рамках программы по оказанию военной помощи работают на строительстве Центра оперативного управления флотом ВМС Украины. Об этом сообщила пресс-служба ВМС США.

Работы на месте базы стартовали 25 июля, однако до этого с апреля Украина и США подписывали контракты, заключали договоры, согласовывали проектную документацию и вопросы логистики.

"Начало строительства на Украине - значительное достижением для NMCB 1 (1-й мобильный строительный батальон морпехов США, еще называют Seabees, - ред.). Стратегически важной является наша способность максимизировать инициативы Украины по евроинтеграции, что в итоге принесет улучшение инфраструктуры, повышение обороноспособности страны, а также укрепит наши отношения и даст новые возможности для совместных тренировок", - заявил представитель "Морских пчел" младший лейтенант Джейсон Макджи.

Военное командование страны получит в Очакове полный спектр инструментов управления флотом, что обеспечит более оперативное и адекватное принятие критически важных решений в сложных ситуациях.

Американские военные не ограничатся строительством этого центра. Позднее подразделение Seabees примется за строительство доков и ремонтных мастерских, а также контрольно-пропускных пунктов с забором по периметру базы.