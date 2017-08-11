В центре Николаева вышли на забастовку обладатели еврономеров

Сегодня, гудя на всю Адмиральскую, проехала к Ингульскому спуску колонна из сотни автомобилей с еврономерами – в основном, литовскими, однако в «пелотоне» были машины и с болгарскими, чешскими, польскими и другими.

Кто же это ударил автопробегом по николаевскому бездорожью? Оказалось, что это активисты всеукраинского объединения собственников авто на еврономерах «Авто Евро Сила». Они провели митинг на Ингульском спуске, передают Николаевские Новости.

Как сообщил один из основателей «Авто Евро Силы» Александр Чернявский, среди целей его организации – полная легализация в Украине на законодательном уровне автомобилей с еврономерами, а также защита владельцев авто с такими номерами от злоупотреблений со стороны полиции и таможни. Кстати, по словам одного из участников митинга, в Украине официально насчитывается около 800 тысяч машин с еврономерами, однако на самом деле их около 2 миллионов!

Александр Чернявский подчеркнул, что его организация отказалась от финансирования или любой другой помощи от политических партий. Единственные флаги, под которыми выступает «Авто Евро Сила», это, собственно, флаги самой организации и флаги Евросоюза.

Как сообщил Александр Чернявский, 6 сентября активисты «Авто Евро Силы» проведут масштабную «предупредительную» акцию в Киеве. Организаторы хотят собрать в центре столицы 100 тысяч авто с иностранными номерами. Они хотят убедить Верховную Раду в том, что в Украине необходимо установить доступные тарифы на растаможку бэушных автомобилей, которые ввозятся из Европы. Причиной сбора «автомайдана» стали огромные штрафы, которые начали накладывать суды на водителей машин с еврономерами за нарушение таможенных правил.

В конце митинга его участники избрали руководителя николаевской организации «Авто Евро Силы» - им стал общественник Александр Дьяченко. Затем автопробег направился на Кропивницкий.