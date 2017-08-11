В центре Николаева вышли на забастовку обладатели еврономеров

11.08.17 15:43Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, гудя на всю Адмиральскую, проехала к Ингульскому спуску колонна из сотни автомобилей с еврономерами – в основном, литовскими, однако в «пелотоне» были машины и с болгарскими, чешскими, польскими и другими.

Кто же это ударил автопробегом по николаевскому бездорожью? Оказалось, что это активисты всеукраинского объединения собственников авто на еврономерах «Авто Евро Сила». Они провели митинг на Ингульском спуске, передают Николаевские Новости.

Как сообщил один из основателей «Авто Евро Силы» Александр Чернявский, среди целей его организации – полная легализация в Украине на законодательном уровне автомобилей с еврономерами, а также защита владельцев авто с такими номерами от злоупотреблений со стороны полиции и таможни. Кстати, по словам одного из участников митинга, в Украине официально насчитывается около 800 тысяч машин с еврономерами, однако на самом деле их около 2 миллионов!

Александр Чернявский подчеркнул, что его организация отказалась от финансирования или любой другой помощи от политических партий. Единственные флаги, под которыми выступает «Авто Евро Сила», это, собственно, флаги самой организации и флаги Евросоюза.

Как сообщил Александр Чернявский, 6 сентября активисты «Авто Евро Силы» проведут масштабную «предупредительную» акцию в Киеве. Организаторы хотят собрать в центре столицы 100 тысяч авто с иностранными номерами. Они хотят убедить Верховную Раду в том, что в Украине необходимо установить доступные тарифы на растаможку бэушных автомобилей, которые ввозятся из Европы. Причиной сбора «автомайдана» стали огромные штрафы, которые начали накладывать суды на водителей машин с еврономерами за нарушение таможенных правил.

В конце митинга его участники избрали руководителя николаевской организации «Авто Евро Силы» - им стал общественник Александр Дьяченко. Затем автопробег направился на Кропивницкий.

Похожие новости

29.07.17 20:45Завод им. 61-го коммунара не выдал зарплату 629 николаевцам

21.07.17 18:42В Николаеве лошадь неожиданно вынесла всадницу на оживленную трассу

18.07.17 18:11На Миколаївщині катер переїхав відпочивальника - той загинув

13.07.17 16:45Обучение педагогов Николаева эмпатийному общению с учениками

12.07.17 11:00Повторному ремонту Центрального стадиона в Николаеве -- быть.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Пятница, 11.08.2017

Закругление верхнее-левое

17:20На блокпосту в Марьинке от жары умер полицейский

17:00Конкурс на должность главврачей областных медучреждений перенесли, но дата пока неизвестна

16:40В Украине определили лучший жилой дом

16:20Перестрелка на пляже в Полтаве: погиб украинский спортсмен (фото)

16:05Военным в зоне АТО увеличили зарплаты

15:43В центре Николаева вышли на забастовку обладатели еврономеров

15:23Морпехи США строят в Очакове командный центр для ВМС Украины

15:00Сын Януковича подал иск против НБУ

14:46Новая стрельба в Днепре: есть жертвы

14:28Николаевские "маршрутчики" не перестают удивлять

14:10Знаменитая украинская чемпионка призвала Порошенко отправить депутатов в АТО

13:57Мэрия Николаева настойчиво рекомендует делать детям прививки от кори

13:39Как не чувствовать голод после ужина

13:20Україна опинилася "в хвості" світового рейтингу швидкості інтернету

13:08На Николаевщине вновь пожар

12:50В Николаеве задержали молодую закладчицу наркотиков

12:24МИД Украины обратилось к КНДР

12:08Американцы ищут в Сети способы «пережить ядерный удар»

11:50Оборот торговли агропродукцией между Украиной и ЕС составил $3,8 млрд

11:35Николаев оказался 19 из 22 мест по рейтингу комфорта

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

28.07.17 17:415920

Редактор генов помог вылечить от рака двоих детей

28.07.17 18:003930

Берлинцу вернули забытый на улице килограмм золота

28.07.17 18:104100

ГПУ расследует дела против 46 чиновников из России

28.07.17 18:313710

Ульяна Супрун посетила Николаевскую область с "тайным визитом"

Самые читаемые

05.08.17 10:0814280

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

29.07.17 10:3513560

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

28.07.17 20:008690

В Польше обвинили РФ в фальсификации истории Второй мировой

31.07.17 16:218680

Геращенко: ЛДНР включили Агеева в обменный список

 Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама