Конкурс на должность главврачей областных медучреждений перенесли, но дата пока неизвестна Сегодня, 11 августа, открытый этап конкурса на замещение вакантных должностей главврачей областных медучреждений пришлось перенести из-за отсутствия кворума в конкурсной комиссии. Об этом сообщают НикВести. Всего на заседание явилось 5 членов комиссии, что стало основанием для переноса конкурса. Отметим, сегодня планировалось заслушать кандидатов на следующие вакантные должности: главного врача Николаевской областной психиатрической больницы №2; главврача Николаевской областной клинической больницы; главврача областного наркологического диспансера; главврача областной детской инфекционной больницы; главврача областной инфекционной больницы; главврача областного врачебно-физкультурного диспансера; главного врача областной станции переливания крови. Отметим, перед началом заседания в малом зале облгосадминистрации, помимо членов комиссии, собрались конкурсанты, общественные активисты и СМИ. Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Виталий Киндратив сделал замечание конкурсной комиссии, призвав более тщательно и ответственно относиться к проведению заседаний. Дата следующего заседания пока неизвестна. Публикация и распространение содержания материалов, размещенных на сайте Nikmedia.com.ua, без письменного согласия правообладателя и ссылки на источник запрещены. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама