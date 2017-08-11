Конкурс на должность главврачей областных медучреждений перенесли, но дата пока неизвестна

11.08.17 17:00Сколько просмотров этой статьи30Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 11 августа, открытый этап конкурса на замещение вакантных должностей главврачей областных медучреждений пришлось перенести из-за отсутствия кворума в конкурсной комиссии.

Об этом сообщают НикВести.

Всего на заседание явилось 5 членов комиссии, что стало основанием для переноса конкурса.

Отметим, сегодня планировалось заслушать кандидатов на следующие вакантные должности: главного врача Николаевской областной психиатрической больницы №2; главврача Николаевской областной клинической больницы; главврача областного наркологического диспансера; главврача областной детской инфекционной больницы; главврача областной инфекционной больницы; главврача областного врачебно-физкультурного диспансера; главного врача областной станции переливания крови.

Отметим, перед началом заседания в малом зале облгосадминистрации, помимо членов комиссии, собрались конкурсанты, общественные активисты и СМИ.

Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Виталий Киндратив сделал замечание конкурсной комиссии, призвав более тщательно и ответственно относиться к проведению заседаний.

Дата следующего заседания пока неизвестна.

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