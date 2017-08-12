Копейка утверждает, что установка подомовых газовых счетчиков - это обман николаевцев

Установка подомовых газовых счетчиков — это чистой воды обман николаевцев.

Об этом в эфире 35 канала заявил депутат городского совета Оппозиционного блока Игорь Копейка.

Он детально рассказал обо всех нюансах в отношениях между городом и монополистом «Николаевгаз», о невыполнении последним инвестиционных программ, обмане горожан, а также о том, как заместитель городского головы пытался отменить решение сессии, которым введен мораторий на установку подомовых счётчиков.

«Сегодня они всех пугают, ссылаясь на закон о коммерческом использовании газа. А монополист просто зарабатывает на людях деньги», — сказал Копейка.

На самом деле установку индивидуальных счетчиков горожане давно оплатили – ее стоимость включена в тариф, такое заявление сделал депутат на 35 телеканале.

«Но нам никто не дает цифр — там же закрытая организация!… И это чистой воды шантаж», — добавил депутат.