29.07.17 13:307520
Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»
|12.08.17 10:04
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Уважаемые николаевцы, пассажиры автобусов маршрутов №54 и №83!
Уважаемые николаевцы, пассажиры автобусов маршрутов №54 и №83!
Стали известны победители еженедельного призового розыгрыша, организованного для вас предприятием ООО «Евротранстехсервис».
Выигрышные билеты:
РРРД 252532;
РРРБ 256787;
РРРД 254222.
Обо всех подробностях победители смогут узнать, позвонив по телефону 066-340-37-17.
Ваша награда ждет вас!