Украинские банки сократили убытки в пять раз

12.08.17 10:44Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

В июле резко выросли убытки банковской системы Украины.

За первое полугодие платежеспособные банки Украины получили 1,85 млрд гривен убытка после налогообложения, что почти в 5 раз меньше убытка по итогам января-июня 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Национального банка, опубликованные на сайте регулятора.

В июне 2017 года убыток банковской системы Украины составил 8,504 млрд гривен, в основном из-за показателей Приватбанка и Проминвестбанка.

По итогам первого квартала прибыль составила 4,1 млрд гривен (с учетом корректирующих проводок по состоянию на 15 мая).

"Главной причиной ухудшения финансового результата стало существенный рост во 2-м квартале 2017 года отчислений банками в резервы - до 12,5 млрд гривен. Преобладающую долю которых сформировали 2 банка - ПриватБанк и Проминвестбанк", - объяснили в НБУ. Убытки Приватбанка и Проминвестбанка привели к отрицательному финансовому результату группы государственных банков и банков с иностранным капиталом соответственно.

По итогам 1-го полугодия совокупный убыток государственных банков составил около 1,8 млрд гривен (без учета результата Приватбанка прибыль в 1,1 млрд гривен), банков с иностранным капиталом - 1,1 млрд гривен (без учета результата Проминвестбанка прибыль почти 3,7 млрд гривен).

Совокупная чистая прибыль банков с частным капиталом за отчетный период превысила 1 млрд гривен.

Среди положительных тенденций 1-го полугодия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - рост чистого комиссионного дохода (на 34%) и чистого процентного дохода (на 3,5%).

Из 90 платежеспособных банков по состоянию на 1 июля 70 банков по итогам 1-го полугодия были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 8,22 млрд гривен, 20 банков - убыточными с совокупным чистым убытком в 10,07 млрд гривен.

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