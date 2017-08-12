ГСЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности в Украине 12-14 августа

Пожарная опасность 5 класса ожидается на территории 10 областей Украины

Украинские спасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности (5 класса) на территории десяти областей Украины в течение 12 - 14 августа 2017 года. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 12-14 августа в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях чрезвычайная пожарная (5 класса) опасность", - говорится в сообщении.

В связи с этим ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.