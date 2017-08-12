Мешканці Миколаївщини продовжують телефонувати в ОДА анонімно: таких дзвінків майже третина За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка всього надійшло 259 дзвінків, с них 68 анонімних. У період з 4 до 10 серпня на «гарячу лінію» голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка (Олексій Савченко) надійшло 259 дзвінків. З них 191 — від фізичних осіб та 68 анонімних повідомлень. У 203 випадках громадянам була потрібна консультація, в 55 — питання були одразу вирішені, одне звернення залишається на контролі. Основними темами звернень цього тижня стали комунальні послуги, соцзахист, господарські питання і правова допомога (30, 15, 13 і 7 % відповідно). Спільно ці теми займають 65% від загального числа звернень. У розподілі дзвінків за кластерами враховувалися тільки неанонімні звернення. Найбільша кількість звернень надійшла з різних районів області — 89 дзвінків (49%). Від жителів Миколаєва отримано 75 дзвінків (42%). Решта 9% — з міст обласного підпорядкування (17 звернень). Найбільше звернень цього тижня надійшло з Вітовського, Миколаївського, Снігурівського, Врадіївського та Арбузинського районів. Основними темами по Вітовському району стали комунальні послуги, а також інфраструктура та перевезення, по Миколаївському і Снігурівському — комунальні послуги. Жителів Арбузинського району хвилювали питання стосовно соцзахисту. Серед звернень по Врадіївському району представлені різноманітні тематики, чітко виражені акценти відсутні. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама