Как заморозить мяту на зиму. Пошаговый рецепт

12.08.17 13:02Сколько просмотров этой статьи21Сколько комментариев этой статьи0

Мята – пряное растение, которое имеет освежающий ментоловый вкус. Она содержит в себе большое количество эфирных масел, благодаря чему и обладает столь стойким и сильным запахом.

Мяту уже давно используют в ароматерапии, фитотерапии и конечно фармакологии. Это растение способно выводить человека из депрессии, также мята помогает справиться с бессонницей. Область косметологии также не обошла стороной мяту. На ее основе делают маски, скрабы, освежающие и очищающие тоники, кубики льда.

Отдельно хочется сказать о мяте в области кулинарии. Здесь довольно большой простор для этой чудесной травы. Мяту добавляют во всевозможные чаи, как черные, так и зеленые. Также она является отличной пряностью для охлаждающих или же наоборот, согревающих напитков, коктейлей. Мята хороша в составе ягодных и пряных соусов. Добавляют ее и в супы, и в выпечку. Ну и конечно ни один десерт не обходится без украшения мятой.

Интересно: оказывается, мята достойно ведет себя при заморозке. Она полностью сохраняет как внешний вид, так и весь свой ароматный букет запаха. Сегодня мы предлагаем вам узнать, как заморозить мяту на зиму. Предлагаем три варианта заморозки. Ведь летом она довольно дешевая, стоит копейки, а вот в зимнее время придется заплатить намного больше, да и аромат зимней мяты далеко не тот.

Заморозка мяты целыми веточками

Для первого способа нам понадобится мята, пищевая пленка и кухонное полотенце.

Мяту кладем в специальное сито для мойки овощей, включаем воду, хорошо промываем каждый листочек. Струшиваем лишнюю жидкость.

Раскладываем веточки мяты на чистое кухонное полотенце. Сушим до полного высыхания каждого листочка.

Порционно укутываем нужное количество мятных веточек тройным слоем пищевой пленки. Отправляем мяту в морозильную камеру. Достаем по необходимости.

Хороша такая мята для варки компотов, приготовления различных коктейлей и напитков, как алкогольных, так и безалкогольных, варки соусов и т.д.

Заморозка мяты порционными кубиками

Для заморозки мяты порционными кубиками возьмем отобранную мяту, кухонное полотенце, форму для заморозки льда. Мяту хорошенько промываем под струей прохладной воды, просушиваем, разложив отдельно все веточки.

Обрываем листочки мяты, загружаем их в чашу блендера, предварительно установив насадку «металлический нож».

Включаем блендер на полную мощность, пюрируем листья мяты в течение одной минуты.

Раскладываем мяту порционно, наполняя каждую ячейку формы. Отправляем форму в морозильную камеру. Когда мята полностью замерзнет, перекладываем ее в пакет. Используем по мере необходимости.

Заморозка мяты в банке

Для заморозки мяты в банке нам понадобится отборная мята, банки с крышками, кухонное полотенце.

Отбираем красивые веточки мяты, моем и просушиваем.

Верхние красивые листочки заморозим для украшения выпечки и других блюд. Отбираем листочки, помещаем в банку.

В другую банку помещаем остатки - веточки и листья. Такая заготовка мяты прекрасно подойдет для приготовления напитков. Помещаем баночки с мятой в морозильную камеру.

Приятного аппетита!

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