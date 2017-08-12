29.07.17 17:593660
Курс валют на 12 августа
|12.08.17 14:44
|70
|0
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,69 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,69 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 12 августа установлены на таком уровне:
25,692 368 грн за доллар;
30,142 286 грн за евро;
0,428 710 грн за российский рубль;
33,379 053 грн за фунт стерлинг. По сравнению с 11 августа, с курсом валют установилась такая ситуация: стоимость доллара и евро стала меньше, российский рубль также упал в цене, но изменения незначительны, фунт стерлинг также стал дешевле.