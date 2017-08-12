Курс валют на 12 августа

12.08.17 14:44Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,69 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 12 августа установлены на таком уровне:

25,692 368 грн за доллар;

30,142 286 грн за евро;

0,428 710 грн за российский рубль;

33,379 053 грн за фунт стерлинг. По сравнению с 11 августа, с курсом валют установилась такая ситуация: стоимость доллара и евро стала меньше, российский рубль также упал в цене, но изменения незначительны, фунт стерлинг также стал дешевле.

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