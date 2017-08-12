Оснований для роста стоимости жилья до конца года нет - Зубко

На сегодня нет оснований для роста стоимости жилья в Украине до конца 2017 года.

Такое мнение высказал УНН в комментарии вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко

"Рост стоимости жилья, в первую очередь, происходит за счет одного фактора - инфляции. Это то, что быстро влияет практически на курс валюты, и то, что непосредственно отражается в строительных материалах и влияет на стоимость. Пока таких оснований на этот год нет", - убежден вице-премьер.