В Николаеве был разработан новейший военный корабль

Николаевское государственное предприятие "Опытно-проектный центр кораблестроения" защитило технический проект нового десантно-штурмового корабля под шифром "Кентавр".

Об этом сообщает агентство Defence Express, передает 5 канал.

Новый катер сможет выполнять сложные и рискованные задания в морской и речной акватории. Корабль сможет вступать в бой с противником или доставлять и высаживать десант.

Согласно сообщению, в отличие от иностранных образцов, которые могут доставлять 20 десантников, новый украинский катер способен доставлять десант в количестве 32 человек. Экипаж катера - пять человек.

В агентстве отмечают, что "Кентавр" является продолжением линейки бронированных катеров "Гюрза" и "Гюрза-М, но с расширенным функционалом для выполнения спецзаданий.

Ожидается, что до конца текущего года Военно-морские силы Украины получат два малых артиллерийских бронекатера проекта 58155 "Гюрза-М". Всего к концу 2020-го их должно быть 18.

При этом, как считает руководитель агентства Defence Express Сергей Згурец, ВМС Украины требуют и не меньшего количества "Кентавр", но значительно раньше, чем в 2020 году.