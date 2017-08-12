Кавуни “з баржі” стали частиною схеми відмивання коштів та значно здорожчали

12.08.17 15:24Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман виступив в якості піар-менеджера для тих, хто займається продажем кавунів.

Також нечистим бізнесменам втемну вдалося використати USAID Ukraine як джерело безкоштовних грошей на власний бізнес. Крім цього, бізнесмени непогано заробили й створили овочеву олігополію в країні.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив співзасновник громадянської платформи «Нова Країна» Віталій Манько, інформує видання «Народна Правда».

“Анонсували найдешевший транспорт (баржу), створивши ілюзію падіння ціни. Вся країна спостерігала за “розвитком інфраструктури”. Телеканали безкоштовно промотували ринковий прогрес і торгову марку Сільпо. У підсумку ґрантоотримувачі виставили ціну на рівні базарної, піднявши її вище за інші супермаркети, які завозили кавуни дорогами (найдорожчим транспортом). Таким чином кошти американського уряду витрачені не на розвиток логістики і ринкових механізмів, а на вбивство вітчизняного агро-ринку та створення овочевої олігополії”, – йдеться в його посланні.

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