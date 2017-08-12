В Україні з’являться прикордонні дільничні "Ми плануємо вводити таке поняття, як прикордонний дільничний, який повинен працювати у селищних радах, повинен працювати з місцевим населенням. Повинен проводити профілактичну роботу", - розповів він. П.Цигикал уточнив, що дільничні набиратимуться з числа нинішнього особового складу. Державна прикордонна служба України планує посилити охорону державного кордону завдяки збільшенню додаткових прикордонних постів. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама