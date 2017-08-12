29.07.17 17:593660
В Україні з’являться прикордонні дільничні
|12.08.17 16:17
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"Ми плануємо вводити таке поняття, як прикордонний дільничний, який повинен працювати у селищних радах, повинен працювати з місцевим населенням. Повинен проводити профілактичну роботу", - розповів він.
"Ми плануємо вводити таке поняття, як прикордонний дільничний, який повинен працювати у селищних радах, повинен працювати з місцевим населенням. Повинен проводити профілактичну роботу", - розповів він.
П.Цигикал уточнив, що дільничні набиратимуться з числа нинішнього особового складу. Державна прикордонна служба України планує посилити охорону державного кордону завдяки збільшенню додаткових прикордонних постів.