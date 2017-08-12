Программа "Теплые кредиты" пользуется большим спросом

12.08.17 16:45Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Правительственной программой "Теплые кредиты" в июле 2017 года воспользовалось 86 обществ совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) на сумму 29,1 млн грн, что в 4 раза больше аналогичного периода 2016 года, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Правительственная программа "Теплые кредиты" позволяет украинцам сэкономить средства, а государству - стать более энергоэффективным и энергонезависимым. Поэтому все больше украинцев принимают решение воспользоваться "теплыми кредитам". В июле 86 ОСМД и ЖСК привлекли "теплых кредитов" на сумму 29,1 млн грн. Это в 4 раза превышает показатель аналогичного периода 2016 года", - написал В.Гройсман на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Он напомнил, что украинское правительство недавно выделило дополнительно 300 млн грн на финансирование этой программы в 2017 году.

"Предлагаю участвовать - государство поможет вам уменьшить потребление энергоносителей, а, следовательно, существенно уменьшатся и коммунальные счета", - отметил премьер.

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