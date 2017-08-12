Укрзалізниця: 62% пасажирських вагонів не мають кондиціонерів

12.08.17 17:40Сколько просмотров этой статьи10Сколько комментариев этой статьи0

62% пасажирських вагонів не обладнані системами кондиціонування повітря.

Про це повідомляє в суботу прес-служба "Укрзалізниці", підкреслюючи, що, зважаючи на аномальну спеку, можливий дискомфорт під час подорожі.

Відомство закликало пасажирів уникати тривалого перебування на сонці перед подорожжю, за наявності хронічних захворювань мати при собі звичні ліки, рекомендовані лікарем, вживати достатню кількість води, а в разі погіршення самопочуття негайно звертатися до провідників.

"Цього літа пасажирів обслуговують 3100 пасажирських вагони, з яких системою кондиціювання повітря обладнано лише 38% - це 1168 вагонів. Майже в усіх плацкартних вагонах системи кондиціонування повітря не передбачені конструкційно", - констатували в "Укрзалізниці".

Об'єктивною причиною такої ситуації з пасажирським рухомим складом у відомстві назвали невиконання статті 10 Закону "Про залізничний транспорт", згідно з яким будівництво й реконструкція магістральних залізничних ліній, об'єктів мобілізаційного призначення, придбання залізничного рухомого складу для перевезень пасажирів у поїздах далекого слідування та місцевого сполучення має здійснюватися у встановленому порядку за рахунок коштів державного бюджету.

За період незалежності України з держбюджету кошти на оновлення рухомого складу не виділялись, зазначили в "Укрзалізниці".

"За останні 25 років придбано 583 вагони - всі за власні кошти "Укрзалізниці". Робота з оновлення парку розпочалася з кінця минулого року й триває зараз. У цьому році ПАТ "Укрзалізниця" оновить парк пасажирських вагонів на 203 одиниці. З них буде закуплено 50 нових вагонів та 153 одиниці - модернізовано капітально-відновлювальним ремонтом. Причому всі модернізовані та придбані вагони вже обладнані системами кондиціонування повітря", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі додали, що заплановано не зменшувати темпи з оновлення пасажирського рухомого складу і в наступні кілька років - по 250-300 вагонів щорічно.

Також "Укрзалізниця" попереджає про можливі затримки пасажирських поїздів через застосування обмеження швидкості через перегрів колій.

З початку серпня було застосовано близько 350 таких обмежень, йдеться в повідомленні.

Похожие новости

03.08.17 21:00В Израиле муж судится с женой за пульт от кондиционера

01.06.17 19:13"Укрзализныця" запустит прямое сообщение Одесса-Мариуполь

25.05.17 12:38В "Укрзализныце" отреагировали на слухи о возможном запрете поездов в РФ

05.06.16 09:56"Укрзализныця" запустила поезд "Интерсити" сообщением Киев - Херсон

16.10.14 19:55У руководителя Укрзализныци изъяли миллион долларов

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017
Результаты предыдущего розыгрыша:
РРРД 252532, РРРБ 256787, РРРД 254222

Суббота, 12.08.2017

Закругление верхнее-левое

17:40Укрзалізниця: 62% пасажирських вагонів не мають кондиціонерів

17:23Кабмин передаст 33 государственные шахты новой компании

17:03Николаевскому призывнику не удалось "откосить" от службы за 2 тысячи долларов

16:45Программа "Теплые кредиты" пользуется большим спросом

16:17В Україні з’являться прикордонні дільничні

16:00На железнодорожных путях был ликвидирован пожар в Николаеве

15:40Медики поведали, как перенести жару в общественном транспорте

15:24Кавуни “з баржі” стали частиною схеми відмивання коштів та значно здорожчали

15:09В Николаеве был разработан новейший военный корабль

14:55Оснований для роста стоимости жилья до конца года нет - Зубко

14:44Курс валют на 12 августа

13:36Гройсман анонсировал очередные изменения на дорогах Украины

13:02Как заморозить мяту на зиму. Пошаговый рецепт

12:58Мешканці Миколаївщини продовжують телефонувати в ОДА анонімно: таких дзвінків майже третина

12:36В Киеве из-за жары зашкаливает загрязнение воздуха

12:11Улицы Кении превратились в поле боя после президентских выборов

11:57В Николаеве депутат-свободовец расстрелял людей

11:31В Николаеве стартует международный турнир по ММА

11:02ГСЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности в Украине 12-14 августа

10:44Украинские банки сократили убытки в пять раз

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

29.07.17 17:593650

ЕС начал штрафную процедуру против Польши

29.07.17 18:104080

В Николаевском яхт- клубе у иностранца отобрали деньги

29.07.17 18:223600

В Кривом Роге зафиксировали землетрясение

29.07.17 18:403600

Из плена ДНР освободили двоих фигурантов по делу задержанного украинского журналиста Асеева

Самые читаемые

05.08.17 10:0815150

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

31.07.17 16:219540

Геращенко: ЛДНР включили Агеева в обменный список

30.07.17 18:429270

Альтернативное отопление дома своими руками

30.07.17 16:108580

Турецкие отели будут штрафовать российских туристов за жадность

 Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017 Результаты предыдущего розыгрыша:
РРРД 252532
РРРБ 256787
РРРД 254222

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама