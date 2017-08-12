Окончен подсчет бродячих собак в Николаеве

12.08.17 18:44Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

В течение трех дней в Николаеве проходил уже второй по счету подсчет бездомных животных.

их не считали.

"Подсчет бездомных собак является ключевым механизмом в оценке работы нашего предприятия. Также благодаря подсчету мы можем отслеживать изменение популяции бездомных собак, что позволяет оценить эффективность действия программы по регулированию численности бездомных животных. На основе полученных данных мы будем разрабатывать новые мероприятия по регулированию численности бездомных животных, которые лягут в основу новой городской программы на 2018-2022 гг"., - сказала Людмила Ткач.

Виктор Копач рассказал как о методике подсчета, так и некоей системе, которая сейчас разрабатывается его общественной организацией для КП «Центр защиты животных». Эта система очень похода на е-управление – она позволяет сделать работу КП «Центр защиты животных» открытой для горожан, т.е. они смогут видеть в реальном времени, сколько в данный конкретный момент собак стерилизовано, а также фото отловленных на улицах города собак, которые участвуют в программе адопции (поиска нового дома). А поскольку такая система – это продукт, то она имеет цену: по словам В.Копача, обойдется такая система приблизительно в $1-1,5 тыс.

Но если к самой предлагаемой и проанансированной системе вопросов у пришедших на презентацию-пресс-конференцию не было, то вот к методике подсчета, да и к самой программе регулирования численности бездомных животных «ОСВ» («Отлов. Стерилизация. Выпуск») были и вопросы, и претензии. От горожан, которых живо интересует проблема бездомных животных, звучали слова о том, что «ОСВ» противоречит Международной конвенции, говорили об эвтаназии невостребованных по программе адопции животных, а также вслух откровенно сомневались в достоверности полученных цифр.

Но зоозащитники упирали на то, что эвтаназия не решит проблемы бездомных животных, что только регистрация владельческих животных, желательная стерилизация как владельческих (не ценных для разведения), так и бездомных животных, работа с населением (социальная реклама), открытие в Николаеве полноценного приюта для бездомных животных и работа КП «Центр защиты животных» даст снижение популяции бездомных собак.

"Сегодня подсчет показал, насколько уменьшилось количество щенков на улицах, и это тоже результат работы КП «Центр защиты животных». Если город немного пойдет навстречу КП и вместо, простите за откровенность, той грязи, которая льется на нас, начнет разбираться, чем мы занимаемся, зачем мы это делаем, как люди работают, и немножко нам поможет, собак на улице больше не будет", - сказала директор КП «Центр защиты животных» Людмила Ткач.

Информирует Инше.тв

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