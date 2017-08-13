НАБУ розслідує 389 кримінальних проваджень У Національному антикорупційному бюро України станом на 31 липня займаються розслідуванням 389-ти кримінальних проваджень, повідомляють в НАБУ. "Станом на 31 липня 2017 детективи НАБУ здійснюють розслідування 389 кримінальних проваджень, сукупний розмір предмета злочину в яких становить понад 87 млрд грн", - інформують в бюро. Також повідомляється, що протягом місяця семи особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів. Загальна кількість підозр станом на кінець липня досягла 225, щодо 125-ти осіб складено обвинувальні акти. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама