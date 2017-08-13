НАБУ розслідує 389 кримінальних проваджень

13.08.17 08:23Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

У Національному антикорупційному бюро України станом на 31 липня займаються розслідуванням 389-ти кримінальних проваджень, повідомляють в НАБУ.

"Станом на 31 липня 2017 детективи НАБУ здійснюють розслідування 389 кримінальних проваджень, сукупний розмір предмета злочину в яких становить понад 87 млрд грн", - інформують в бюро.

Також повідомляється, що протягом місяця семи особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів.

Загальна кількість підозр станом на кінець липня досягла 225, щодо 125-ти осіб складено обвинувальні акти.

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