Были проведены рейды по незаконной торговле в Николаеве

13.08.17 08:42Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Отдел контроля и надзора за благоустройством департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции городского совета сообщает о проведенных рейдах в городе Николаеве, цель которых - присечь незаконную торговлю.

По результатам рейда были составлены 4 административных протокола по ст. 152 КУоАП на предпринимателей, которые систематически нарушали Правила благоустройства г. Николаева. У многих из проверенных заведений били значительные нарушения, за которые была понесена ответственность.

Информирует Маю право

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