30.07.17 13:193100
Курс валют на 13 августа
|13.08.17 09:00
|68
|0
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,69 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,69 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 13 августа установлены на таком уровне:
25,692 368 грн за доллар;
30,142 286 грн за евро;
0,428 710 грн за российский рубль;
33,379 053 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 12 августа, с курсом валют установилась такая ситуация: стоимость доллара и евро стала меньше, российский рубль также упал в цене, но изменения незначительны, фунт стерлинг также стал дешевле.