Курс валют на 13 августа На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,69 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег . Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 13 августа установлены на таком уровне: 25,692 368 грн за доллар; 30,142 286 грн за евро; 0,428 710 грн за российский рубль; 33,379 053 грн за фунт стерлинг. По сравнению с 12 августа, с курсом валют установилась такая ситуация: стоимость доллара и евро стала меньше, российский рубль также упал в цене, но изменения незначительны, фунт стерлинг также стал дешевле. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама