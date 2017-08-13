Фермери пояснили, чому дорожчають кавуни

В Україні на пекучому сонці погоріли кавуни.

ску», - говорить керівник фермерського господарства Юрій Покотілов, учасник фестивалю українського кавуна в місті Гола Пристань на Херсонщині.

Висока температура - вищі ціни. Цьогоріч на ярмарку кавуни продавали по 1,5-2 грн за кілограм. За дині правили по 4-5 грн. Але це оптові ціни. І вони, як для Херсонщини, чималі. У київських супермаркетах кавуни продають за 2-5 грн за кілограм. Дешевші – ті, що з баржі.

«Ранній кавун уже відійшов, середній попікся за такої температури. Ми зараз очікуємо на пізній кавун, це буде кінець серпня - початок вересня», - каже директор Департаменту агропромислового розвитку Херсонської облдержадміністрації Олександр Паливода.

Спека вплинула і на баштанні рекорди. Цьогоріч переможці - дрібнуваті. Найважчий кавун – заважив трохи менше 18 кілограмів. Це коли торішні рекордсмени сягали аж 40 кілограмів. А от на категорію «найменший» гарбузик - спека не вплинула: 32 грами проти торішніх 42 грамів.

Кавуни та дині на стендах і вантажівках - це вже річ звична для гостей фестивалю. Тому наступного року фермери хочуть запросити людей кудись у село - щоби покупці могли побачити, як росте баштан, і купити солодку ягоду просто з поля.