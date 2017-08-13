Фермери пояснили, чому дорожчають кавуни

13.08.17 09:19Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

В Україні на пекучому сонці погоріли кавуни.

ску», - говорить керівник фермерського господарства Юрій Покотілов, учасник фестивалю українського кавуна в місті Гола Пристань на Херсонщині.

Висока температура - вищі ціни. Цьогоріч на ярмарку кавуни продавали по 1,5-2 грн за кілограм. За дині правили по 4-5 грн. Але це оптові ціни. І вони, як для Херсонщини, чималі. У київських супермаркетах кавуни продають за 2-5 грн за кілограм. Дешевші – ті, що з баржі.

«Ранній кавун уже відійшов, середній попікся за такої температури. Ми зараз очікуємо на пізній кавун, це буде кінець серпня - початок вересня», - каже директор Департаменту агропромислового розвитку Херсонської облдержадміністрації Олександр Паливода.

Спека вплинула і на баштанні рекорди. Цьогоріч переможці - дрібнуваті. Найважчий кавун – заважив трохи менше 18 кілограмів. Це коли торішні рекордсмени сягали аж 40 кілограмів. А от на категорію «найменший» гарбузик - спека не вплинула: 32 грами проти торішніх 42 грамів.

Кавуни та дині на стендах і вантажівках - це вже річ звична для гостей фестивалю. Тому наступного року фермери хочуть запросити людей кудись у село - щоби покупці могли побачити, як росте баштан, і купити солодку ягоду просто з поля.

Похожие новости

12.08.17 15:24Кавуни “з баржі” стали частиною схеми відмивання коштів та значно здорожчали

09.08.17 16:00В Украине подорожает алкоголь

08.07.17 13:18Борщ "подрос" на 10 грн: что будет дальше с ценой

01.07.17 10:111 липня: три зростання цін і одне зменшення

06.02.17 10:07Цены на бензин достигнут 30 грн/л во второй половине года – эксперт

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Воскресенье, 13.08.2017

Закругление верхнее-левое

13:00Спасатели Николаевщины просят перенести начало сезона охоты из-за чрезвычайной пожарной опасности

12:37В Швеции мужчина открыл стрельбу по людям

12:19В Одессе проходит ЛГБТ-прайд: все подробности

11:50Задержан очередной "раскопщик" наркотиков в Николаеве

11:35ТОП-8 водійських звичок, які вбивають авто і спустошують гаманець

11:17Посольство України нагадало Польщі про спільну перемогу над армією більшовиків

11:00В Николаеве вскоре появится 4G

10:46В Китае построили крупнейшую скульптуру из песка

10:31В NASA назвали звезду, которая вдвое старше Солнечной системы

10:12Памятка для горожан о профилактике кишечных инфекций

09:52Сегодня Международный день левши

09:37Был задержан пьяный мужчина в Николаеве

09:19Фермери пояснили, чому дорожчають кавуни

09:00Курс валют на 13 августа

08:42Были проведены рейды по незаконной торговле в Николаеве

08:23НАБУ розслідує 389 кримінальних проваджень

08:05Доба в АТО: майже два десятки ворожих обстрілів, українські бійці зазнали втрат

 12.08

21:00Міністр: Українці викидають забагато їжі у смітник

20:48Женщина из Таиланда получила диплом бакалавра в 91 год

20:3697 малышей появилось за эту неделю в Николаеве

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

30.07.17 13:193100

"Новая почта" повышает тарифы с 1 августа

30.07.17 13:267270

Футболист "Динамо" побил 50-летний рекорд клуба

30.07.17 14:413050

Сепаратисты пытали и отпустили блогершу - ОГА

30.07.17 15:006950

В августе произойдет полное солнечное затмение

Самые читаемые

05.08.17 10:0815450

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

31.07.17 16:219720

Геращенко: ЛДНР включили Агеева в обменный список

30.07.17 18:429640

Альтернативное отопление дома своими руками

30.07.17 16:109010

Турецкие отели будут штрафовать российских туристов за жадность

 Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама