В Николаеве вскоре появится 4G

На состоявшемся 9 августа заседании, правительство, утвердило конкурс на получение лицензий на запуск в Украине мобильной связи 4G.

Кабинет министров одобрил конкурсы на 4G в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц на четвертый квартал текущего года.

Стартовая стоимость лицензий на запуск в Украине сети стандарта 4G оценивается в 6,3 миллиардов гривен: в диапазоне 2600 МГц – 2,3 миллиарда гривен, в диапазоне 1800 МГц – 4 миллиарда гривен.

По мнению главы правительства Владимира Гройсмана, проведение конкурса не только принесет средства в государственный бюджет, но и будет стимулировать развитие экономики страны.

Порядок проведения конкурсов, разработанный Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, предусматривает приоритетное право выкупа тремя мобильными операторами (Киевстар, Vodafone, lifecell) первых лотов частот в диапазоне 1800 МГц.

Мобильны операторы, сдавшие свои действующие 2G-лицензии в этом диапазоне, получают гарантию того, что на конкурсе им снова достанется большая часть этого же эфира.

В документе с уточнениями к Плану также уточняется, что комиссия предлагает выделить для технологии такие полосы радиочастот: 694 — 790 МГц, 790-862 МГц, 880 — 910 МГц, 925 — 955 МГц, 1710 — 1785 МГц, 1805 — 1880 МГц, 2300 — 2400 МГц и 2500 — 2690 МГц. Выдача лицензий на их использование будет проводиться в ходе конкурсов или тендеров, при условии их освобождения пользователями и проведении необходимых исследований

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