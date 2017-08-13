ТОП-8 водійських звичок, які вбивають авто і спустошують гаманець

13.08.17 11:35Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Якщо постійно тримати руки і ноги на коробці передач і педалях, автомобіль буде частіше ламатися

Зі збільшенням стажу у будь-якого водія з’являється ряд звичок, які далеко не завжди хороші. Більш того, чим більш досвідчений водій, тим складніше від них позбавлятися, пише AdMe.

Спиратися рукою на важіль коробки передач

У багатьох є звичка класти руку на важіль коробки передач, ніби це підставка. Цього не варто робити хоча б тому, що за кермо слід триматися обома руками. Від такого незначного, але постійного навантаження в коробці змішуються синхронізатори з шестернями, що погіршує перемикання передач.

Заправлятися, тільки коли бак майже порожній

Коли машина простоює, в паливному баку скупчуються механічні домішки, з’являється осад на дні. Цей бруд потрапляє в паливний насос, завдаючи шкоди йому і фільтрам. Взимку необхідно залишати мінімум півбака палива, щоб уникнути утворення великої кількості конденсату. Вода в баку взимку може призвести до його деформації і інших неприємностей.

Часто пригальмовувати

Дотримуватися дистанції і рухатися зі швидкістю потоку – те, чого навчають у автошколах. Але якщо ви постійно пригальмовуєте без необхідності, готуйтеся до регулярної заміни гальмівних колодок і дисків. Щоб уникнути неприємної ситуації на дорозі, потрібно своєчасно замінювати гальмівні шланги і стежити за рівнем гальмівної рідини.

Ігнорувати неприродні звуки

Незначний скрип, незвичайні шуми – це сигнал про якусь несправність. Багато водіїв ігнорують подібні знаки, і, як наслідок, з автомобілем трапляється щось неприємне в невідповідний момент. Якщо машина видає неприродні для неї звуки, потрібно провести діагностику, щоб вирішити проблему.

Не використовувати ручне гальмо

Якщо ви ставите машину з автоматичною коробкою передач на схилах, все навантаження припадає на замок шестерні вихідного вала коробки. Щоб вдало припаркуватися на ухилі, утримуйте ногою педаль гальма, потім переведіть коробку в режим парковки, підійміть ручник і тільки потім плавно відпустіть педаль гальма.

Вичавлювати високі обороти на непрогрітому двигуні

Більшості сучасних двигунів не потрібен прогрів. Але варто пам’ятати, що поки стрілка не підніметься до робочої температури, не можна вичавлювати більше 2 тис. оборотів. У мінусову температуру можна почекати 1-2 хвилини після того, як ви завели авто, і починати рух.

Постійно тримати ногу на гальмі на схилах

Багато хто весь час тримає ногу на педалі гальма під час руху вниз, щоб бути готовими загальмувати в будь-який момент. Це призводить до перегріву в гальмівній системі і зносу гальмівних колодок і дисків. Замість цього потрібно переключитися на більш низьку передачу, щоб відбулося гальмування двигуном.

Не оглядати автомобіль перед і після поїздки

Нова фішка злодюжок – відчиняти авто за допомогою монети. Вони вставляють монету в дверну ручку з боку пасажира, оскільки водії рідко звертають на неї увагу, коли одні. Пізніше, коли ви будете закривати авто, брелок спрацює, але центральний замок не заблокується і машина залишиться відкритою. Будьте уважні і обережні.

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