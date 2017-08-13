И вновь о чипировании домашних питомцев

13.08.17 13:41Сколько просмотров этой статьи86Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве вновь предлагают ввести электронную регистрацию всех домашних животных.

Такой шаг может привести к сокращению популяции бездомных животных в будущем, утверждают участники пресс-конференции по итогам подсчета бродячих собак в Николаеве, которая состоялась 12 августа, сообщает корреспондент 0512.

Исходя из подсчетов, которые были проведены с 10 по 12 августа, в городе живет 4899 бродячих собак.

Стоит добавить, что присутствующие на конференции общественные активисты не согласились с подсчетами зоозащитников. Как отмечают активисты, собак в городе намного больше заявленного количества.

Для того, чтобы уменьшить их популяцию, нужно провести регистрацию домашних животных. Так считает основатель киевской платформы Animal-id.info UA, который и организовывал подсчет животных в Николаеве.

"Регистрация животных - почти самое важное, что сейчас не делается в Николаеве. Мы говорим, что Николаев был первым городом, в котором была введена обязательная идентификация микрочипов, которая не сработала. А для этого нужно привлечь все частные клиники. Как работает система сейчас и как она работала раньше в некоторых городах? Любой человек может онлайн зайти, зарегистрировать свою собаку и внести все данные. В конце регистрации система выдаст ему список клиник, в которые он может прийти и прочепироваться. Нажав только галочку, клиника получает данные. Клиника не тратит время на регистрацию животных. Она только вписывает номер микрочипа и жетона, к примеру. Мы получаем все данные, а клиника зарабатывает деньги не тратя время. И только так город избавится от бездомных животных", - уверен Виктор Копач.

Такую идею поддержала и руководитель киевского проекта "Сириус" Александра Мезинова. По ее информации, 86 % бродячих животных в городе - выброшены или оставлены их хозяевами.

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