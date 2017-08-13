На Украину обрушится мощный циклон

Последнее время в Украине чрезвычайно жаркая погода. Однако, синоптики уже спешат успокоить тех, кто устал от палящего солнца. Уже вечером 12 августа и днем 13-го на смену ему придут сильные дожди, грозы и даже град.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Первыми ощутят на себе осадки жители западных областей. В воскресенье температура там продержится в пределах от +23 до +26 градусов. В остальной части Украины будет немного жарче – от +31 до +36 градусов тепла.

14 августа чрезвычайная пожарная опасность еще будет сохраняться в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Тем временем из-за перегрева железнодорожных путей в Украине задерживают некоторые поезда. Только в августе было зафиксировано 350 задержек из-за жары.