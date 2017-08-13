В Украине ожидается повышения цен на арбузы

Повышение температуры в Украине привело к повышению цен на сезонные овощи и фрукты.

В Украине на палящем солнце погорели арбузы.

Херсонские фермеры в этом сезоне собрали намного меньше качественного урожая, чем обычно, из-за высоких температур, это приведет к повышению цен на арбузы и в дальнейшем.

«Это сверхжара. Арбузу нужно, чтобы было градусов 20 ночью и 28-30 днем. А у нас температура на поверхности песка достигала 60 градусов. То есть стоять на песке без обуви невозможно. Конечно, и арбуз же лежит на этом песке», – рассказал руководитель фермерского хозяйства Юрий Покотилов, участник фестиваля украинского арбуза в городе Голая Пристань на Херсонщине.

В этом году на ярмарке арбузы продавали по 1,5-2 грн за кг. Дыни же можно было купить по 4-5 грн. Но это оптовые цены. В киевских супермаркетах арбузы продают по 2-5 грн за кг.

«Ранний арбуз уже отошел, средний обжегся при такой температуре. Мы сейчас ожидаем поздний арбуз, это будет конец августа – начало сентября», – отметил директор Департамента агропромышленного развития Херсонской облгосадминистрации Александр Паливода.